Брянская Госавтоинспекция запретила эксплуатировать 11 автобусов

Анализ показал, что наиболее часто перевозчики пренебрегали правилами проезда на запрещающий сигнал светофора, правилами маневрирования, совершали выезд на встречную полосу, не предоставляли преимущество в движении пешеходам, - рассказали в пресс- .
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