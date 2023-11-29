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Брянская Госавтоинспекция запретила эксплуатировать 11 автобусов

Брянская Госавтоинспекция запретила эксплуатировать 11 автобусов

Анализ показал, что наиболее часто перевозчики пренебрегали правилами проезда на запрещающий сигнал светофора, правилами маневрирования, совершали выезд на встречную полосу, не предоставляли преимущество в движении пешеходам, - рассказали в пресс- .

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