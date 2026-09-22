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Газета.ру

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Уиткофф и Кушнер обсудят с Киевом и тремя странами Европы план деэскалации с РФ

Уиткофф и Кушнер обсудят с Киевом и тремя странами Европы план деэскалации с РФ

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вечером 22 сентября проведут встречу с украинской переговорной группой и советниками по нацбезопасности трех европейских стран.

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