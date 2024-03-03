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  • Natalija Osminina
    Ну, Вы не совсем правы. Мы смотрим с нашей мизерной колокольни, упуская  большой геополитический расклад. Объясню. Лю...Котлета по-киевск...
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Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

Сегодня мы имеем возможность, что называется, в прямом эфире наблюдать, как сыпется укропский фронт.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Остаётся только догадываться, что наконец-то наш &quot;белый и пушистый&quot; очнулся от благостного восприятия по отношению к небратьям и их хозяевам. Спрашивается, сколько же нужно было пролить крови русского воина, чтоб активно истреблять тех, кто пришёл нас убивать???
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45 мин.
Sergiy Che
...тут же вылез бандеровский бот Сафронов и постараля как и вся такая мразь срочнто с больных головёнок своей власти перекинуть обвинения на власть российскую, так торопился, что не прочитал текст статьи где всё разжёвано то о чём идиоту &quot;остаётся только догадываться&quot;)) - ЦИТАТА: &quot;...Весь 22-й год мы смотрели издалека, как наши ВКС работают 250 (грачами), и старались держаться как можно дальше. Почему? Потому что, например, на Донецком фронте скученность подразделений и позиций была такова, что неуправляемые бомбы применять было опасно - можно было накрыть своих. Поэтому работали в основном грачами и наиболее легкими бомбами. Что составляло большой риск для пилотов....&quot; ©   но бандероботам читать некогда - им нужно скорее пытаться гадить))
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15 мин.
Natalija Osminina
Ну, Вы не совсем правы. Мы смотрим с нашей мизерной колокольни, упуская  большой геополитический расклад. Объясню. Любые резкие движения СВО на украинском фронте были чреваты движухой НАТО. Они только  и ждали повода, чтобы навалиться гуртом. Вы только представьте,  если бы при агрессивном продвижении СВО по Украине к западным границам, НАТО объявило бы сбор и пошло помогать украинцам всем тем оружием, что СЕЙЧАС БЫЛО ИСТРАЧЕНО ПОСТЕПЕННО ЗА 2 ГОДА!!!  Пришлось бы Путину отвечать ядеркой. И весь мир в хлам.  А сейчас  что вышло- Запад за 2 года слил все свое вооружение и советское и заграничное, которое накапливал  8 лет. И теперь, когда мы подошли к точке Карибского кризиса, Запад за эти 2 года наконец-то НАЧАЛ осознавать ( еще только ОСОЗНАЕТ!!!), что он, оказывается не так и силен!!)))  Человеческая психология так инертна, что для такого осознания нужно ВРЕМЯ!! Тем более для тех, кто  33 года был маниакально уверен в собственном военном  превосходстве. Если бы не 2 года топтания СВО на одном месте мир давно бы лежал в ядерных руинах.  За 8 лет Минских и 2-х лет ведения СВО, Путин смог  поставить Сарматы на боевое дежурство- ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ТОЛЬКО ВЧЕРА!!! А не 2 года назад и не год назад! И тем самым отсек США!! Путин  с помощью СВО (раз уж она оказалась неизбежной и вынужденной) тянул время, ограничиваясь МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ ЖИВОЙ СИЛЫ при  предлагаемых  условиях.   А сейчас США поняли, что они НИКТО и ЗВАТЬ ИХ НИКАК. За Европу  они не впишутся. А по Европе можно бить без опасений ответки- по военным заводам, аэродромам, базам. И РОССИИ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!!))  Сбывается мечта: &quot;Чтоб я так жил и мне за это ничего не было&quot;)). Так что иной раз-поспешишь- людей насмешишь.
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3 мин.

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