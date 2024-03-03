Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

...тут же вылез бандеровский бот Сафронов и постараля как и вся такая мразь срочнто с больных головёнок своей власти перекинуть обвинения на власть российскую, так торопился, что не прочитал текст статьи где всё разжёвано то о чём идиоту "остаётся только догадываться")) - ЦИТАТА: "...Весь 22-й год мы смотрели издалека, как наши ВКС работают 250 (грачами), и старались держаться как можно дальше. Почему? Потому что, например, на Донецком фронте скученность подразделений и позиций была такова, что неуправляемые бомбы применять было опасно - можно было накрыть своих. Поэтому работали в основном грачами и наиболее легкими бомбами. Что составляло большой риск для пилотов...." © но бандероботам читать некогда - им нужно скорее пытаться гадить))

Natalija Osminina

Ну, Вы не совсем правы. Мы смотрим с нашей мизерной колокольни, упуская большой геополитический расклад. Объясню. Любые резкие движения СВО на украинском фронте были чреваты движухой НАТО. Они только и ждали повода, чтобы навалиться гуртом. Вы только представьте, если бы при агрессивном продвижении СВО по Украине к западным границам, НАТО объявило бы сбор и пошло помогать украинцам всем тем оружием, что СЕЙЧАС БЫЛО ИСТРАЧЕНО ПОСТЕПЕННО ЗА 2 ГОДА!!! Пришлось бы Путину отвечать ядеркой. И весь мир в хлам. А сейчас что вышло- Запад за 2 года слил все свое вооружение и советское и заграничное, которое накапливал 8 лет. И теперь, когда мы подошли к точке Карибского кризиса, Запад за эти 2 года наконец-то НАЧАЛ осознавать ( еще только ОСОЗНАЕТ!!!), что он, оказывается не так и силен!!))) Человеческая психология так инертна, что для такого осознания нужно ВРЕМЯ!! Тем более для тех, кто 33 года был маниакально уверен в собственном военном превосходстве. Если бы не 2 года топтания СВО на одном месте мир давно бы лежал в ядерных руинах. За 8 лет Минских и 2-х лет ведения СВО, Путин смог поставить Сарматы на боевое дежурство- ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ТОЛЬКО ВЧЕРА!!! А не 2 года назад и не год назад! И тем самым отсек США!! Путин с помощью СВО (раз уж она оказалась неизбежной и вынужденной) тянул время, ограничиваясь МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ ЖИВОЙ СИЛЫ при предлагаемых условиях. А сейчас США поняли, что они НИКТО и ЗВАТЬ ИХ НИКАК. За Европу они не впишутся. А по Европе можно бить без опасений ответки- по военным заводам, аэродромам, базам. И РОССИИ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!!)) Сбывается мечта: "Чтоб я так жил и мне за это ничего не было")). Так что иной раз-поспешишь- людей насмешишь.