Пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга был ликвидирован без жертв

В ночь на четверг, 30 мая, в одном из домов Красносельского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Инцидент произошел на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Маршала Захарова, дом 27, корпус 1.
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