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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пока Sony и Microsoft проводят увольнения, Nintendo расширяется — за прошлый год компан...

Пока Sony и Microsoft проводят увольнения, Nintendo расширяется — за прошлый год компан...

Пока Sony и Microsoft проводят увольнения, Nintendo расширяется — за прошлый год компания привлекла 400 новых сотрудниковК концу 2028 года Nintendo также собирается построить современный 12-этажный центр разработки игр на тысячи новых сотрудников.

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