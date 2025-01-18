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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков выиграл 10 из 14 матчей после перехода в «Авангард». Он отражает в среднем 92,5% бросков, в СКА было 87,4%

Голкипер «Авангарда» отразил 30 из 30 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:0). После перехода в «Авангард» вратарь провел 14 игр, в которых одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,47 шайбы и отражая 92,5% бросков.

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