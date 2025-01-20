Минобороны потребовало взыскать 4 млрд рублей с Военно-строительной компании, которая строила неработающий водовод «Дон-Донбасс»

В Москве Арбитражный суд принял к производству иски Министерства обороны России на общую сумму свыше 4 миллиарда рублей к Военно-строительной компании, экс-глава которой Андрей Белков арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.