Общественная служба новостей

1 537 подписчиков

МО РФ: Российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты под Марьинкой

МО РФ: Российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты под Марьинкой

Глава пресс-службы группы «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации Александр Гордеев поделился информацией о том, что ТОС «Солнцепёк» разгромили два опорника нацистских формирований киевского режима у посёлка Пречистовка около Марьинки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх