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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» и «Зенит» – такие же претенденты на чемпионство, как и другие из топ-5». Чанов о гонке в РПЛ

Вячеслав Чанов считает, что любой клуб из топ-5 может стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ . «Круг претендентов на победу в РПЛ определился.

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