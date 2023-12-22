Как слепить самого крутого снеговика, чтобы вам вся улица завидовала

Итак, вы готовы в эти новогодние каникулы насладиться погодой и повеселиться? Мы — да! На улице можно найти множество развлечений, но что может быть увлекательнее, чем лепить снеговика всей семьей? А если вам надоело делать однотипных снеговиков, мы специально подобрали примеры самых веселых и необычных идей.