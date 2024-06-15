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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Приоритетный проект». Севастополь в топ-3 «Умных город»

«Приоритетный проект». Севастополь в топ-3 «Умных город»

Севастополь вошёл в тройку лидеров среди городов России, реализующих проект «Умный город». Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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