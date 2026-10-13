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Царьград

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Ранены медики и пожарные, более 600 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 13 октября

Ранены медики и пожарные, более 600 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 13 октября

ВСУ провели очередную массированную атаку БПЛА на Россию. Средства ПВО сбили над регионами страны более 600 дронов, запущенных ранее украинскими боевиками.

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