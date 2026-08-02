PRD: странные сбои в БАК могут быть связаны с темной материей

Физики Сюньюй Лян и Ариэль Житницкий из Университета Британской Колумбии в Канаде выдвинули гипотезу, что загадочные сбои в работе Большого адронного коллайдера (БАК) могут быть косвенным признаком прохождения темной материи рядом с ускорителем.
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