PRD: странные сбои в БАК могут быть связаны с темной материей

Физики Сюньюй Лян и Ариэль Житницкий из Университета Британской Колумбии в Канаде выдвинули гипотезу, что загадочные сбои в работе Большого адронного коллайдера (БАК) могут быть косвенным признаком прохождения темной материи рядом с ускорителем.