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Матвиенко вновь отправили в Совфед

Матвиенко вновь отправили в Совфед

Губернатор Петербурга указал ее в числе претендентов в сенаторы при подаче документов в избирком. Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинули на пост сенатора в Совете Федерации, который она возглавляет на данный момент.

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