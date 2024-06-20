Матвиенко вновь отправили в Совфед

Губернатор Петербурга указал ее в числе претендентов в сенаторы при подаче документов в избирком. Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинули на пост сенатора в Совете Федерации, который она возглавляет на данный момент.
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