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Военное обозрение

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Логистика на истощение: Харьков, Затока и подвоз ВСУ

Логистика на истощение: Харьков, Затока и подвоз ВСУ

Почти одновременно в девятистах километрах друг от друга российские войска заняли логистический узел под Волчанском и в девятый за четыре года раз ударили по мосту в Затоке под Одессой — но оба удара нацелены не на фронт ВСУ, а на то, что этот фронт кормит: на подвоз.

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