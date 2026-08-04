Логистика на истощение: Харьков, Затока и подвоз ВСУ

Почти одновременно в девятистах километрах друг от друга российские войска заняли логистический узел под Волчанском и в девятый за четыре года раз ударили по мосту в Затоке под Одессой — но оба удара нацелены не на фронт ВСУ, а на то, что этот фронт кормит: на подвоз.