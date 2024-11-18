Скончался солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков

В Челябинске скончался народный артист РФ Николая Глазков. В репертуар Глазкова, который 40 лет проработал в Челябинском театре оперы и балета, входило более 30 партий, передает пресс-служба регионального Минкультуры.
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