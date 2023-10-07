Общество США расколото по вопросу прививок от COVID — опрос

Почти 70% демократов и лишь 28% республиканцев заявили, что поставят себе последнюю версию вакцины от COVID-19 или хотя бы допустили такую возможность, следует из результатов опроса, опубликованных 6 октября компанией Ipsos.
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