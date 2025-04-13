Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала преимущество России перед другими странами. В программе «Жить здорово! » на Первом канале она заявила, что в РФ самый жесткий контроль качества продуктов.
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