Впрочем, Бог им судья

ВЕСЕЛОВСКИЙ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАТРИОТИЗМЕ Был ли патриотом Отечества Константин Симонов? Был ли патриотом Отечества Александр Твардовский? Был ли патриотом Отечества Юрий Левитан? Были ли патриотами Отечества десятки младших командиров РККА и политруков - военных корреспондентов советских газет, ставших после Победы авторами целого пласта художественной литературы, известной как "лейтенантская проза"? Да, были! Правда, пока шла война, ни один из них не написал ни строчки о "бездарном управлении армией лампасниками из Ставки", о "продажном и трусливом Политбюро ЦК ВКП(б)", "о безобразном обеспечении фронта боеприпасами и обмундировании, из-за чего колхозники, артели и творческие интеллигенты вынуждены в складчину покупать маскхалаты, танки и самолёты для наших солдатиков", о "забросавшем немцев миллионами трупов красноармейцев Жукове".