Театр абсурда

8 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Желаю воинской удачи ВС РОССИИ!! И - Храни Господь наших ребят!!!Эксперт поведал о...
  • Марат Иванов
    Ворон ворону.....Что вы как дети, ей-богу...МЫ УВИДЕЛИ КОНЕЦ ...
  • Nikolay Zakharov
    Я так понимаю,что пока Путин правит,с Тиликом ничего не случится,даже если он вернётся в Россию.Для того,чтобы справе...МЫ УВИДЕЛИ КОНЕЦ ...

Впрочем, Бог им судья

Впрочем, Бог им судья

ВЕСЕЛОВСКИЙ  НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАТРИОТИЗМЕ Был ли патриотом Отечества Константин Симонов? Был ли патриотом Отечества Александр Твардовский? Был ли патриотом Отечества Юрий Левитан? Были ли патриотами Отечества десятки младших командиров РККА и политруков - военных корреспондентов советских газет, ставших после Победы авторами целого пласта художественной литературы, известной как "лейтенантская проза"? Да, были! Правда, пока шла война, ни один из них не написал ни строчки о "бездарном управлении армией лампасниками из Ставки", о "продажном и трусливом Политбюро ЦК ВКП(б)", "о безобразном обеспечении фронта боеприпасами и обмундировании, из-за чего колхозники, артели и творческие интеллигенты вынуждены в складчину покупать маскхалаты, танки и самолёты для наших солдатиков", о "забросавшем немцев миллионами трупов красноармейцев Жукове".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх