Учёные раскрыли механизм, связывающий болезни сердца с развитием рака

Исследователи из Тель-Авивского университета (Tel Aviv University) обнаружили механизм, ответственный за повышение риска развития рака у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: маленькие внеклеточные пузырьки, или везикулы, секретируемые пораженному сердцу, чтобы исцелить себя, попадают в кровоток и способствуют росту раковых клеток по всему организму.