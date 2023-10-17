ФСБ задержала предполагаемого сообщника депутата гордумы Челябинска Паутова

Вместе с депутатом гордумы Челябинска Виталием Паутовым, задержанным 17 октября сотрудниками ФСБ по подозрениям в посредничестве при передаче взятки, был задержан гендиректор одной из строительных компаний.
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