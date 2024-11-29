Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова

Т Тамара А вот мне лично и даже всем близким конкретно "западло" его даже видеть, ни то что слушать. Он какой-то ребёнок-переросток. Чем старше, тем омерзительней. Хотя, когда он был "пуделем" при молодой (хотя относительно его конкретно даже СТАРОЙ) пугалкиной, всё-равно был мерзким. Все его повадки, ужимки, взгляды, тихушность..., ФУ, просто ФУ.

Владимир Елкин Надо фамилии тех, кто заказывает этих скоморохов типа бедросовича на праздники на бешеные гонорары, обнародовать для всех! Видать, у них очень много лишних денег и пора уже заняться ими налоговой полиции и прочим службам! Страна воюет! Наши парни жертвуют жизнью! А "пятая колонна" все процветает и не боится народного гнева!!!