Интересная жизнь с Vera Star Можете ли вы представить себе ситуацию, когда под Новый год вы сидите у себя дома, раздается дверной звонок, и ваши дети в предвкушении прихода Деда Мороза, сломя голову бегут, чтобы получить вожделенные подарки, открывают дверь, а там.
Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова
Комментарии
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Т
Тамара
А вот мне лично и даже всем близким конкретно "западло" его даже видеть, ни то что слушать. Он какой-то ребёнок-переросток. Чем старше, тем омерзительней. Хотя, когда он был "пуделем" при молодой (хотя относительно его конкретно даже СТАРОЙ) пугалкиной, всё-равно был мерзким. Все его повадки, ужимки, взгляды, тихушность..., ФУ, просто ФУ.
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5 час.
Владимир Елкин
Надо фамилии тех, кто заказывает этих скоморохов типа бедросовича на праздники на бешеные гонорары, обнародовать для всех! Видать, у них очень много лишних денег и пора уже заняться ими налоговой полиции и прочим службам! Страна воюет! Наши парни жертвуют жизнью! А "пятая колонна" все процветает и не боится народного гнева!!!
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5 час.
Наиль Бакиров
Заказывают такие же пидоры (во всех смыслах и понятиях) !!!
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3 час.
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