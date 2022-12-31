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Камбербэтча могут обязать выплатить компенсацию из-за своих предков-рабовладельцев

Камбербэтча могут обязать выплатить компенсацию из-за своих предков-рабовладельцев

Генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию Дэвид Денни заявил, что британский актер Бенедикт Камбербэтч должен выплатить репарации за рабовладельческую плантацию, которой владела семья знаменитости на Барбадосе в 16-17 веках.

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