Камбербэтча могут обязать выплатить компенсацию из-за своих предков-рабовладельцев

Генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию Дэвид Денни заявил, что британский актер Бенедикт Камбербэтч должен выплатить репарации за рабовладельческую плантацию, которой владела семья знаменитости на Барбадосе в 16-17 веках.