Подозрительного мужчину заметили возле трансформаторной подстанции на улице Егорова. Вскоре электроустановка задымила.
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Подозрительного мужчину заметили возле трансформаторной подстанции на улице Егорова. Вскоре электроустановка задымила.