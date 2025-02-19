Третий месяц в Астрахани заливает улицу Солнечную

Сколько можно это терпеть? Все надежды астраханцев с улицы Солнечная постепенно уходят под воду, потому что вот уже третий месяц из-под земли пробиваются течи - частный сектор топит буквально со всех сторон.
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