Зарплаты бюджетников в России вырастут на 13,2% с 1 января

С начала 2025 года заработные платы работников бюджетной сферы в России проиндексируют на 13,2%. Речь идет о социальных работниках, врачах, учителях, работниках культуры и ряде других категорий госслужащих.
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