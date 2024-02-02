Новоуральская полиция познакомила учеников кадетского класса с особенностями службы в системе органов внутренних дел

В преддверии месячника Защитника Отечества полиция Новоуральска, совместно с Советом ветеранов и Общественным Советом при МВД провели для учащихся кадетского класса МАОУ СОШ №48 занятие в стенах межмуниципального управления полиции.
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