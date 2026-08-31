Угнал бомбардировщик из концлагеря — и следующие 12 лет работал грузчиком в порту

8 февраля 1945 года с аэродрома Пенемюнде поднялся немецкий Heinkel He 111. За штурвалом сидел советский лётчик, который никогда прежде не управлял таким самолётом.
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