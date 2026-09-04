Зеленский сообщил о попадании беспилотника в здание СБУ в Киеве

Здание штаб-квартиры Службы безопасности Украины (СБУ) после удара российского беспилотника, Киев, 4 сентября 2026 года © Gleb Garanich/Reuters Беспилотник атаковал центральное здание СБУ в Киеве.
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