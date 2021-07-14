Финское издание Ilta-Sanomat о "диктаторе" Лукашенко и необходимости что-то делать

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаФинское издание Ilta-Sanomat о "диктаторе" Лукашенко и необходимости что-то делать Злой хомяк Финское издание Ilta-Sanomat выпустило статью о Лукашенко и угрозах Европе и Финляндии.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановНе хрена Финам лезть в чужую странуиначе для них 44 год вернется тольков жесткой форме!!Сергей ПолосовТы, штоль, собираешься им "44й год" показать? Заглохни дерьмо "Шестлапо-холуйское"!Комментировать
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