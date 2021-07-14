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Финское издание Ilta-Sanomat о "диктаторе" Лукашенко и необходимости что-то делать

Финское издание Ilta-Sanomat о "диктаторе" Лукашенко и необходимости что-то делать

Злой хомяк Финское издание Ilta-Sanomat выпустило статью о Лукашенко и угрозах Европе и Финляндии.

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Александр Иванов
Не хрена Финам лезть в чужую странуиначе для них 44 год вернется тольков жесткой форме!!
Сергей Полосов
Ты, штоль, собираешься им "44й год" показать? Заглохни дерьмо "Шестлапо-холуйское"!

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