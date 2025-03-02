Лондон - новый\старый главарь “коалиции ястребов” Премьер Великобритании Стармер назвал свои условия для мирных переговоров, цель которых, очевидно, лишь эти переговоры сорвать: России - санкции, Украине- оружие и гарантии безопасности от коалиции европейских стран.
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