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Дмитрий Кулько: Лондон - новый\старый главарь “коалиции ястребов”

Дмитрий Кулько: Лондон - новый\старый главарь “коалиции ястребов”

Лондон - новый\старый главарь “коалиции ястребов” Премьер Великобритании Стармер назвал свои условия для мирных переговоров, цель которых, очевидно, лишь эти переговоры сорвать: России - санкции, Украине- оружие и гарантии безопасности от коалиции европейских стран.

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