Лондон - новый\старый главарь “коалиции ястребов” Премьер Великобритании Стармер назвал свои условия для мирных переговоров, цель которых, очевидно, лишь эти переговоры сорвать: России - санкции, Украине- оружие и гарантии безопасности от коалиции европейских стран.