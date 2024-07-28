Спецсигнал для рубля: К чему приведёт решение Центробанка поднять ключевую ставку

Центробанк резко повысил ключевую ставку сразу с 16 до 18% годовых. О чём говорит решение регулятора и как оно скажется на курсе рубля, процентах по вкладам, кредитам и фондовом рынке? Как решение Центробанка повлияет на курс рубля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)