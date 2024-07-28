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Спецсигнал для рубля: К чему приведёт решение Центробанка поднять ключевую ставку

Центробанк резко повысил ключевую ставку сразу с 16 до 18% годовых. О чём говорит решение регулятора и как оно скажется на курсе рубля, процентах по вкладам, кредитам и фондовом рынке? Как решение Центробанка повлияет на курс рубля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.

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