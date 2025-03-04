Вирусолог Волчков: России не грозит эпидемия лихорадки денге

России не грозит эпидемия лихорадки денге, потому что она не передается от человека к человеку. Об этом "Москве 24" рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, комментируя вспышку лихорадки денге среди россиян в Таиланде.