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Царьград

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Евраев объявил о расчистке рек Обнора и Уча к 2027 году

Евраев объявил о расчистке рек Обнора и Уча к 2027 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о планах расчистки рек Обнора и Уча в Любиме в 2027 году.

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