В ЯНАО школу призвали соблюдать права инвалидов

Школе № 2 в городе Тарко-Сале придется установить на входной группе пандус. Такое требование образовательному учреждению выдвинули через суд после проверки на нарушение прав инвалидов, сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
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