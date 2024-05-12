Bloomberg: Россия, США и Китай движутся к потенциальному конфликту

Наиболее крупные державы – Россия, США и Китай – медленно движутся к потенциальному открытому противостоянию, каждая из сторон наращивает вооружение ради безопасности, усиливая тем самым восприятие угрозы оппонентами.
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