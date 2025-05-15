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Удары по логистике боевых поставок НАТО. На Украину прибывают наемники из разных стран

Удары по логистике боевых поставок НАТО. На Украину прибывают наемники из разных стран

Удары по территории Украины Только пришли долгожданные часы окончания перемирия, как тут же Армия России плотно взялась за объекты противника, например, нанеся удар по ряду логистических маршрутов в н.

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