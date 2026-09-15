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Эксперты рассказали о методах внешнего вмешательства в выборы в России

Эксперты рассказали о методах внешнего вмешательства в выборы в России

На протяжении многих лет российские выборы являются объектом информационных атак и попыток прямого вмешательства со стороны «коллективного Запада».

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