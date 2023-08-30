Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям ОПК в поиске нужных специалистов

Регион разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 29 августа провел совместное заседание рабочей группы по реализации задач, определенных в Указе президента РФ от 29 мая 2023 года №390 «О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах» и Совета ректоров СФО.