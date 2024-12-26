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Царьград

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Пожар в ТЦ "Кузьмич": локализовано 900 кв. метров усилиями 29 специалистов

Пожар в ТЦ "Кузьмич": локализовано 900 кв. метров усилиями 29 специалистов

В поселке Михайловская Московской области горел торговый центр "Кузьмич". Пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров благодаря усилиям 29 специалистов с использованием 10 единиц техники.

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