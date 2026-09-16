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Царьград

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Рашид Брагин сообщил о ремонте донецкой мечети к 2027 году

Рашид Брагин сообщил о ремонте донецкой мечети к 2027 году

В Донецке планируют до 2027 года заменить 90% интерьера и двора соборной мечети Ахать-Джами. Рашид Брагин рассказал о завершении демонтажных работ.

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