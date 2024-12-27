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В РФ установили минимальный объем продаж нефтехимической продукции

В РФ установили минимальный объем продаж нефтехимической продукции

Министерство юстиции зарегистрировало приказ ФАС и Минэнерго о минимальном объеме продаж нефтехимической продукции на биржевых торгах в размере 10% от общего объема продукции, начиная с 1 марта 2025 года.

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