Макрон оценил возможность решения аграрного кризиса

Аграрный кризис в Европе не может быть решен за несколько часов. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон высказался на посвященной сельскохозяйственной отрасли выставке, которая открылась в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже.
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