Художник-строитель Бони Рамирес проведет первую персональную выставку в дилерском центре Bank

Этой осенью Бони Рамирес проведет свою первую персональную выставку в Азии в шанхайском дилерском центре Bank, который уже некоторое время представляет его картины региональным коллекционерам на различных ярмарках.
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