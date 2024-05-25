Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Истории семейного насилия, которые обсуждает вся Россия

Истории семейного насилия, которые обсуждает вся Россия

Случаи семейного насилия неизменно вызывают общественный резонанс. Одна из таких историй — процесс над 44-летним бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, который в ночь на 9 ноября 2023 года насмерть забил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову.

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