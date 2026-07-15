Эксперты объяснили, почему покупка импортного авто становится всё более сложной

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев в интервью «Российской газете» подчеркнул, что удлинение сроков доставки и усложнение логистических цепочек неизбежно ведут к повышению стоимости автомобилей.
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