Иностранный Легион "путинизировался". Эту страшную тайну раскрыл повар-украинец

Сегодня 760 прочитали Жуткий скандал разразился во Франции несколько дней назад вокруг Иностранного легиона и связан он с именем.
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