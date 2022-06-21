Торговая недвижимость: до точки принятия решения осталось не более трех месяцев

Какой объем площадей в торговых центрах находится в подвешенном состоянии? Можно ли уменьшить неожиданные дополнительные затраты, которые легли на плечи собственников ТЦ?К осени все «полуушедшие» арендаторы торговых центров окончательно определятся, остаются они на российском рынке или нет, перестанут «полузанимать» свои места и либо полноценно откроются снова, либо освободят площади для своих сменщиков, которых в Турции, Китае, Белоруссии, Казахстане, Иране и других странах немало.