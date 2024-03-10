НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Дженсен Хуанг заявляет, что даже бесплатные ИИ-чипы не смогут конкурировать ...

Дженсен Хуанг заявляет, что даже бесплатные ИИ-чипы не смогут конкурировать ...

Дженсен Хуанг заявляет, что даже бесплатные ИИ-чипы не смогут конкурировать с видеокартами NVIDIAГлава компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что “видеокарты компании так хороши, что даже бесплатные ИИ-чипы от конкурентов недостаточно выгодны”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх