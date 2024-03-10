Дженсен Хуанг заявляет, что даже бесплатные ИИ-чипы не смогут конкурировать с видеокартами NVIDIAГлава компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что “видеокарты компании так хороши, что даже бесплатные ИИ-чипы от конкурентов недостаточно выгодны”.
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