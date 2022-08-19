Полицейские в Республике Татарстан задержали жителей Оренбурга, подозреваемых в серии угонов автомобилей

Летом в полицию Набережных Челнов и Нижнекамска стали поступать заявления о хищении автомобилей. Оперативники уголовного розыска установили автомобиль, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники.
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